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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:43

Комерційний Індустріальний Банк

Не втрачайте шанс на романтичну вечерю картками Mastercard від АТ "КІБ"!

Вогні міста та живий, теплий звук саксофону... А як давно ви востаннє вечеряли на даху?

Не зволікайте, беріть участь у розіграші від Mastercard Більше та отримайте можливість виграти особливий вечір для двох під звуки саксофону, який звучатиме лише для вас. А довкола — розкішний вид на місто...

Що треба? Три кроки:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua

Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від #ComInBank

Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші особливого вечора на даху із виступом саксофоніста.

Що більше балів ви обмінюєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Розігруються по 3 сертифікати в кожному з 5 міст України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро.

Акція діє з 10.05.2021 р. по 10.06 2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://cib.com.ua/uk/about/news/ne-vtr ... vid-at-kib
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:56

«Приз за довіру»

З 07.06.2021 по 31.08.2021 (включно) в банку проводиться акція для фізичних осіб – «Приз за довіру»!

Ми гарантовано перерахуємо 200 гривень Клієнту після зарахування пенсії на рахунок в Комінбанку! Також у вас є чудова нагода отримати 5 тисяч гривень, які ми будемо розігрувати серед учасників акції, які розмістять строковий депозитний вклад. З нами отримувати пенсію не тільки зручно, а й вигідно!

I етап – для отримання 200 грн необхідно:

відкрити поточний рахунок за тарифним пакетом «Соціальна картка»;
надати письмову Згоду (дозвіл) на участь в Акції;
отримати не пізніше 30.11.2021 (включно) зарахування пенсії на рахунок.
II етап – для участі в розіграші 5 тис. грн необхідно:

розмістити в період з 07.06.2021 р. по 30.11.2021 р. (включно) новий банківський строковий вклад (незалежно від його суми), який буде діяти станом на 30.11.2021.
https://cib.com.ua/uk/about/news/priz-z ... u-v-at-kib
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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