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Finance.ua: Ипотека – не
масс-маркет, это продукт для...

Finance.ua: Ипотека – не масс-маркет, это продукт для...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:53

Finance.ua: Ипотека – не масс-маркет, это продукт для...

Пропонуємо до обговорення:
«Доступная ипотека 7%». Действительно ли она доступная?
Кто-то воспринимает ипотеку, как кабалу. Кто-то, как возможность улучшить свои жилищные условия. Но в Украине ипотеки как такой еще не было, говорят в НБУ. Рынок только начинает формироваться. Впрочем, формируется он не так быстро, как хотелось бы чиновникам, банкам, девелоперам.

Дивися повний текст Ипотека – не масс-маркет, это продукт для избранных
D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:54

А кто-то может поделиться информацией, какие скрытые платежи ещё ожидают желающего взять кредит под 7%?
yevgenmuza
 
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