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Економіка України почне відновлюватися у другому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Економіка України в першому кварталі 2021 року продовжувала скорочуватися, і за попередніми даними Держстату реальний ВВП впав на 2,0%. Відновлення почнеться в другому кварталі завдяки низькій базі порівняння і вакцинації.
Дивися повний текст Економіка України почне відновлюватися у другому кварталі - Мінекономіки
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Додано: Вів 18 тра, 2021 07:59
какого года???
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baksheevbogdan
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