FinAwards 2021

На церемонії нагородження будуть названі переможці в 21й конкурсній номінації, включаючи найкращий СЕО фінансового сектору та Банкір року. А також вручені спеціальні відзнаки сайтів засновників премії Minfin.com.ua та Finance.ua в категоріях «Стійкий банк», «Народний банк», «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів» та «Найкращий СРА оффер».
Більше 250 гостей (учасників і призерів конкурсу) зберуться в гостинному та розкішному залі Regent Hill, щоби першими почути імена переможців та відсвяткувати цю знакову для фінансового сектору подію.
В програмі вечора:
17.00 – 18.00 Welcome drink, зустріч гостей
18.00 – 18.10 Відкриття Церемонії нагородження
18.10 – 18.20 Вступне слово організаторів та партнерів конкурсу
18.20 – 19.30 Нагородження переможців частина перша
19.30 – 20.00 Перерва. Фуршет, коктейлі, розважальна програма
20.00 – 21.00 Нагородження переможців частина друга
21.00 – 22.00 Закриття Церемонії нагородження. Урочиста фотосесія. Живі виступи першої музичної рок-групи, колектив якої повністю складається із співробітників банків – FINdorphine. Вишуканий фуршет.
Протягом всієї церемонії спеціальний партнер премії компанія Jack Daniels пригощатиме гостей екзотичними коктейлями авторського тематичного бару.
Також учасників заходу чекають конкурси, багато призів і подарунків від партнерів та спонсорів.
А поціновувачі преміальних авто та гострих вражень зможуть записатися на безкоштовний тест-драйв потужного Seat Ateca у автомобільного партнера премії салону Авто-Київ (Seat).
Долучитися до свята може кожний бажаючий, придбавши квиток на
FinAwards це найзахищеніший від COVID-19 захід. Всі гості та учасники, абсолютно безкоштовно❗️ будуть протестовані на наявність вірусу тестом антиген в медичних лабораторіях ДІЛА – головного медичного партнера з безпеки заходу.
Дата і місце проведення: 21 травня 2021р. в Regent Hill за адресою м. Київ, вул. Мічурина, 54.
Організатор: компанія BankOnline
Генеральний партнер: компанія CCLoan
IT партнер: EasyPay
Медіа-партнери: PaySpaceMagazine, ФУЕТЕ, Ukrainian Fintech Hub, 33й канал
Більше про конкурс, умови придбання квитків на церемонію можна на офіційній сторінці