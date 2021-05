FinAwards 2021

Форуми / Портал Finance.UA:

На церемонії нагородження будуть названі переможці в 21й конкурсній номінації, включаючи найкращий СЕО фінансового сектору та Банкір року. А також вручені спеціальні відзнаки сайтів засновників премії Minfin.com.ua та Finance.ua в категоріях «Стійкий банк», «Народний банк», «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів» та «Найкращий СРА оффер».



Більше 250 гостей (учасників і призерів конкурсу) зберуться в гостинному та розкішному залі Regent Hill, щоби першими почути імена переможців та відсвяткувати цю знакову для фінансового сектору подію.



В програмі вечора:



17.00 – 18.00 Welcome drink, зустріч гостей

18.00 – 18.10 Відкриття Церемонії нагородження

18.10 – 18.20 Вступне слово організаторів та партнерів конкурсу

18.20 – 19.30 Нагородження переможців частина перша

19.30 – 20.00 Перерва. Фуршет, коктейлі, розважальна програма

20.00 – 21.00 Нагородження переможців частина друга

21.00 – 22.00 Закриття Церемонії нагородження. Урочиста фотосесія. Живі виступи першої музичної рок-групи, колектив якої повністю складається із співробітників банків – FINdorphine. Вишуканий фуршет.



Протягом всієї церемонії спеціальний партнер премії компанія Jack Daniels пригощатиме гостей екзотичними коктейлями авторського тематичного бару.



Також учасників заходу чекають конкурси, багато призів і подарунків від партнерів та спонсорів.



А поціновувачі преміальних авто та гострих вражень зможуть записатися на безкоштовний тест-драйв потужного Seat Ateca у автомобільного партнера премії салону Авто-Київ (Seat).



Долучитися до свята може кожний бажаючий, придбавши квиток на сайті події.



FinAwards це найзахищеніший від COVID-19 захід. Всі гості та учасники, абсолютно безкоштовно❗️ будуть протестовані на наявність вірусу тестом антиген в медичних лабораторіях ДІЛА – головного медичного партнера з безпеки заходу.



Дата і місце проведення: 21 травня 2021р. в Regent Hill за адресою м. Київ, вул. Мічурина, 54.



Організатор: компанія BankOnline



Генеральний партнер: компанія CCLoan



IT партнер: EasyPay



Медіа-партнери: PaySpaceMagazine, ФУЕТЕ, Ukrainian Fintech Hub, 33й канал



