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FinAwards 2021

FinAwards 2021
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:53

FinAwards 2021

21 травня 2021 року відбудеться церемонія нагородження фінансових установ – FinAwards 2021. Це щорічний конкурс – премія, яка відзначає топ-менеджерів банків, мікрофінансових і страхових компаній за впровадження кращих продуктів, технологій і сервісів. Цього року безпрецедентна кількість учасників конкурсу: 29 банків, 31 мікрофінансових та 15 страхових компаній. Переможців обирали незалежне експертне журі та читачі сайтів про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua і Finance.ua, шляхом голосування на сайті премії.

На церемонії нагородження будуть названі переможці в 21й конкурсній номінації, включаючи найкращий СЕО фінансового сектору та Банкір року. А також вручені спеціальні відзнаки сайтів засновників премії Minfin.com.ua та Finance.ua в категоріях «Стійкий банк», «Народний банк», «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів» та «Найкращий СРА оффер».

Більше 250 гостей (учасників і призерів конкурсу) зберуться в гостинному та розкішному залі Regent Hill, щоби першими почути імена переможців та відсвяткувати цю знакову для фінансового сектору подію.

В програмі вечора:

17.00 – 18.00 Welcome drink, зустріч гостей
18.00 – 18.10 Відкриття Церемонії нагородження
18.10 – 18.20 Вступне слово організаторів та партнерів конкурсу
18.20 – 19.30 Нагородження переможців частина перша
19.30 – 20.00 Перерва. Фуршет, коктейлі, розважальна програма
20.00 – 21.00 Нагородження переможців частина друга
21.00 – 22.00 Закриття Церемонії нагородження. Урочиста фотосесія. Живі виступи першої музичної рок-групи, колектив якої повністю складається із співробітників банків – FINdorphine. Вишуканий фуршет.

Протягом всієї церемонії спеціальний партнер премії компанія Jack Daniels пригощатиме гостей екзотичними коктейлями авторського тематичного бару.

Також учасників заходу чекають конкурси, багато призів і подарунків від партнерів та спонсорів.

А поціновувачі преміальних авто та гострих вражень зможуть записатися на безкоштовний тест-драйв потужного Seat Ateca у автомобільного партнера премії салону Авто-Київ (Seat).

Долучитися до свята може кожний бажаючий, придбавши квиток на сайті події.

FinAwards це найзахищеніший від COVID-19 захід. Всі гості та учасники, абсолютно безкоштовно❗️ будуть протестовані на наявність вірусу тестом антиген в медичних лабораторіях ДІЛА – головного медичного партнера з безпеки заходу.

Дата і місце проведення: 21 травня 2021р. в Regent Hill за адресою м. Київ, вул. Мічурина, 54.

Організатор: компанія BankOnline

Генеральний партнер: компанія CCLoan

IT партнер: EasyPay

Медіа-партнери: PaySpaceMagazine, ФУЕТЕ, Ukrainian Fintech Hub, 33й канал

Більше про конкурс, умови придбання квитків на церемонію можна на офіційній сторінці FinAwards21.
Ірина_
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