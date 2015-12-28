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Сколько еще жить заказной
журналистике или когда примут меры

Сколько еще жить заказной журналистике или когда примут меры
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 04:11

Сколько еще жить заказной журналистике или когда примут меры

Пишите о новостных сайтах и статьях, которые ЯВНО проталкивают незаслуживающий "месседж", умалчивая о перечащей информации либо прямо врут, а так же о г-но-новостях.
Ваши предложения как гос-во должно реагировать и на что, не начиная цензуру свободы мысли.

Если в процессе пользования интернета для поиска новостей и полезной информации вы ни разу не задумались о создании списка Г сайтов, на которые больше не нужно заходить - значит у вас отсутствует критическое мышление как таковое.

Кликбайтные или Обманные заголовки, фантастика вместо новости - этого полно в интернете. Однако есть категории, финансирующиеся за счет государств с активным интересом в пропаганде внешней (Раша, Китай) и внутренней (местные ботофермы), от которых даже черный список не спасет: политические сайты однодневки (рой сайтов с похожим наполнением, создающиеся паралельно и с течением времени) и создавшие костяк мамонты, одурачившие массы людей.

Вопрос темы 1: если оказывающееся такими агенствами негативное влияние настолько широко, что влияет на часть или все население страны, изменяя жизнь и судьбы сотен тысяч или миллионов,- то почему их деятельность имеет иммунитет от адекватного противодействия???

2: Разве нельзя судить человека или работников организации, которые с явною ложью и вражеской политикой активно и прямо работали на создание ущерба здоровью и жизни людей, страны, только потому что у них билет журналистов???

3: Разве не скажет вам даже дите (другими словами), что принятие пассивной стороны и уступчивой позиции по-умолчанию ведет в итоге к поражению??? Если игнорировать действия из-за официального статуса журналиста, разве это не является страусиной стратегией головы в песок, что в итоге лишь ухудшает итоговую проблему, когда та нахлынет?

Кратко: Если исходя из характера информационного источника сайта исходит основанная на лжи пропаганда либо враждебной страны, либо конкретного политика - почему работников и организацию не судят либо как иностранных спец.агентов, либо как подельников по захвату власти?

Последней каплей, выллившейся в этот текст для меня стала данная ситуация в следующем посте.
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 04:20

В курс.ком.юа заработали денюжку, убивая людей коронавирусом

26 мая в 3 утра новость из сайта УП и The Guardian, что некое PR-агентство Fazze с истоками из РФ попыталось подкупить блогеров Европы для проталкивания идеи что вакцина Pfizer приводит к почти троекратной смертности в сравнении с AstraZeneca (ну а про смертность самой Астразенеки и так всем известно). Так же в темнике говорится о том, как блогерам нужно обманывать подписчиков, что это их личное мнение без какого-либо спонсорства со стороны и что этому якобы есть весомые доказательства (их нет).

27 мая в 3 утра новость на ГОУН0-сайте курс.ком.юа со ссылкой на лентасру говорится про многократную смертность от Pfizer в сравнении с AstraZeneca.
Сохраненная копия - http://web.archive.org/web/20210527010434/https://kurs.com.ua/novost/391836-v-astrazeneca-sravnili-statistiku-smertnosti-s-pfizer
Тот кто написал это новость на гоуносайте выше явно сработал в интересах РФ и в примерном обществе потерял бы репутацию и не был бы уже журналистом, разве нет?
А с учетом пандемии и как она убивает людей - вообще в тюрьму сесть за дезинформацию в интересах одной страны по отношению к человечеству.

P.S. Моя бабушка имеет право на вакцинацию Pfizer, но так ее до сих пор и не сделала из-за пропаганды. Шанс, что в следующий год-два она заболеет коронавирусом с понятным исходом я как умный человек оцениваю как очень-очень реалистичный.
Slx
 
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