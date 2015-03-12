RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Сколько еще жить заказной
журналистике или когда примут меры

Сколько еще жить заказной журналистике или когда примут меры
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 04:11

Сколько еще жить заказной журналистике или когда примут меры

Пишите о новостных сайтах и статьях, которые ЯВНО проталкивают незаслуживающий "месседж", умалчивая о перечащей информации либо прямо врут, а так же о г-но-новостях.
Ваши предложения как гос-во должно реагировать и на что, не начиная цензуру свободы мысли.

Если в процессе пользования интернета для поиска новостей и полезной информации вы ни разу не задумались о создании списка Г сайтов, на которые больше не нужно заходить - значит у вас отсутствует критическое мышление как таковое.

Кликбайтные или Обманные заголовки, фантастика вместо новости - этого полно в интернете. Однако есть категории, финансирующиеся за счет государств с активным интересом в пропаганде внешней (Раша, Китай) и внутренней (местные ботофермы), от которых даже черный список не спасет: политические сайты однодневки (рой сайтов с похожим наполнением, создающиеся паралельно и с течением времени) и создавшие костяк мамонты, одурачившие массы людей.

Вопрос темы 1: если оказывающееся такими агенствами негативное влияние настолько широко, что влияет на часть или все население страны, изменяя жизнь и судьбы сотен тысяч или миллионов,- то почему их деятельность имеет иммунитет от адекватного противодействия???

2: Разве нельзя судить человека или работников организации, которые с явною ложью и вражеской политикой активно и прямо работали на создание ущерба здоровью и жизни людей, страны, только потому что у них билет журналистов???

3: Разве не скажет вам даже дите (другими словами), что принятие пассивной стороны и уступчивой позиции по-умолчанию ведет в итоге к поражению??? Если игнорировать действия из-за официального статуса журналиста, разве это не является страусиной стратегией головы в песок, что в итоге лишь ухудшает итоговую проблему, когда та нахлынет?

Кратко: Если исходя из характера информационного источника сайта исходит основанная на лжи пропаганда либо враждебной страны, либо конкретного политика - почему работников и организацию не судят либо как иностранных спец.агентов, либо как подельников по захвату власти?

Последней каплей, выллившейся в этот текст для меня стала данная ситуация в следующем посте.
Slx
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.07.18
Подякував: 273 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 04:20

В курс.ком.юа заработали денюжку, убивая людей коронавирусом

26 мая в 3 утра новость из сайта УП и The Guardian, что некое PR-агентство Fazze с истоками из РФ попыталось подкупить блогеров Европы для проталкивания идеи что вакцина Pfizer приводит к почти троекратной смертности в сравнении с AstraZeneca (ну а про смертность самой Астразенеки и так всем известно). Так же в темнике говорится о том, как блогерам нужно обманывать подписчиков, что это их личное мнение без какого-либо спонсорства со стороны и что этому якобы есть весомые доказательства (их нет).

27 мая в 3 утра новость на ГОУН0-сайте курс.ком.юа со ссылкой на лентасру говорится про многократную смертность от Pfizer в сравнении с AstraZeneca.
Сохраненная копия - http://web.archive.org/web/20210527010434/https://kurs.com.ua/novost/391836-v-astrazeneca-sravnili-statistiku-smertnosti-s-pfizer
Тот кто написал это новость на гоуносайте выше явно сработал в интересах РФ и в примерном обществе потерял бы репутацию и не был бы уже журналистом, разве нет?
А с учетом пандемии и как она убивает людей - вообще в тюрьму сесть за дезинформацию в интересах одной страны по отношению к человечеству.

P.S. Моя бабушка имеет право на вакцинацию Pfizer, но так ее до сих пор и не сделала из-за пропаганды. Шанс, что в следующий год-два она заболеет коронавирусом с понятным исходом я как умный человек оцениваю как очень-очень реалистичный.
Slx
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.07.18
Подякував: 273 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:29

Re: Сколько еще жить заказной журналистике или когда примут

  Slx написав:Шанс, что в следующий год-два она заболеет коронавирусом с понятным исходом я как умный человек оцениваю как очень-очень реалистичный.
зависимо от возраста вашей бабушки шанс что она получит понятный исход от чего угодно, растет с каждым днем жизни ( не только от ковид) .
Долгих лет жизни и здоровья вашей бабушке.
По тому же принципу с каждым днем мы получаем новые данные о все более долгом естественном иммунитете у переболевших, уже кое-где звучали осторожные мысли о 13 месяцах.
yama
 
Повідомлень: 3554
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7246 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Традиционные меры борьбы с инфляцией провалились
Mr_ABondarenko » Вів 12 тра, 2015 12:54
0 3085
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2015 12:54
Mr_ABondarenko
Остается жить в режиме ожидания
Ярослава Гутко » Чет 12 бер, 2015 17:50
0 2953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 17:50
Ярослава Гутко
Критиковать меры, чтобы затем к ним вернуться
leonov_m » Сер 04 бер, 2015 18:50
1 3528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2015 10:39
Leon3310

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95003)
27.05.2021 17:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.