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Дебетная валютная карта банка
Украины: оперативность зачисле

Дебетная валютная карта банка Украины: оперативность зачисле
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:37

Дебетная валютная карта банка Украины: оперативность зачисле

Если не сложно, то насоветуйте (по опыту) карту какого банка лучше взять, исходя из оперативности зачисления VISA Money Transfer. Сейчас работаю с ПУМБ (3 года удовлетворительной работы за редким исключением): зачисление происходит через день к вечеру, но произошла очень некрасивая ситуация и ищу альтернативу. Альфасамцов то же не предлагать - 3 года назад во время обновления своего процессинга они мне такую свинью подложили)
forsyslp
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