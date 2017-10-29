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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 27 тра, 2021 15:37
Дебетная валютная карта банка Украины: оперативность зачисле
Если не сложно, то насоветуйте (по опыту) карту какого банка лучше взять, исходя из оперативности зачисления VISA Money Transfer. Сейчас работаю с ПУМБ (3 года удовлетворительной работы за редким исключением): зачисление происходит через день к вечеру, но произошла очень некрасивая ситуация и ищу альтернативу. Альфасамцов то же не предлагать - 3 года назад во время обновления своего процессинга они мне такую свинью подложили)
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:43
Re: Дебетная валютная карта банка Украины: оперативность зач
forsyslp, исходных данных не достаточно.
Из продвинутых банков -- ПриватБанк, monobank. Возможно, и izibank (важна проводка по счёту, но у него карты mastercard) + посмотрите в сторону neobank (Конкорд).
ps Какие исходные данные, такой и ответ )
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