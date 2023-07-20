RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Банковские таблицы

Банковские таблицы
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:57

Re: Банковские таблицы

  emeta написав:СЭП Выход - да
за раз 50К, в день 150К, за месяц 200К
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... ense-Bank-
la9
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 02.07.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 10:13

mustbe, в таблиці ЮнексСмарт не стоїть "СЄПалка 3,8 - да"
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 25.10.10
Подякував: 58 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 12:08

  dim.ua написав:mustbe, в таблиці ЮнексСмарт не стоїть "СЄПалка 3,8 - да"

Сэпалка - это то, чем можно стянуть по п2п, а потом сэпнуть.
То есть в колонках 3 и 8 должно быть "да".
Юнексом нельзя стянуть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7075
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:05

Только у меня ОВГЗ не открывается?
la9
 
Повідомлень: 2505
З нами з: 02.07.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:34

  la9 написав:Только у меня ОВГЗ не открывается?

не праціює від ранку,
багу зазвітував, поки що тишина

Таблицы по ОВГЗ
greenozon
 
Повідомлень: 15307
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:38

  greenozon написав:
  la9 написав:Только у меня ОВГЗ не открывается?

не праціює від ранку,
багу зазвітував, поки що тишина

Таблицы по ОВГЗ

Починил
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7075
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:25

впали усі сервіси..... :(


Hmm. We’re having trouble finding that site.
We can’t connect to the server at mustbe.ml.
greenozon
 
Повідомлень: 15307
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8710)
20.07.2023 08:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.