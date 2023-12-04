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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:11

поддержка Аккорда утверждает, что нет тянучки у них на лучшую
p2p вход свой - нет
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:57

ПРАВЭКС ФАМИЛИЯ

п2п вход свой-без комис
п2п вход чужой-без комис
п2п выход свой- первые 2 опер в месяц без комис далее 0.5%+5 гривен (по 50 тыс за раз можно).
п2п выход чужой-без комис
СЭП вход и выход без комис
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:39

Re: Банковские таблицы

ПУМБ - ВсеКарта п2п выход чужой-без комис. Об этом и на их сайте написано (тарифы) и сам много раз переводил без комиссии.
Pete77
 
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