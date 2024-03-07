mustbe по ізі варто додати що
* вихід по СЕП на власні рахунки в Таскомбанк (ТАС + спорт) - безкоштовно і начебто без обмежень
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:41
mustbe по ізі варто додати що
* вихід по СЕП на власні рахунки в Таскомбанк (ТАС + спорт) - безкоштовно і начебто без обмежень
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:13
Кредит-Днепр карта Green
P2P Вход чужой - да
P2P Вход свой - да
P2P Выход свой - да
P2P Выход чужой - 1%+10грн
СЭП Вход - да
СЭП Выход - 0,5% (мин.7грн, макс.500грн)
Снятие кеша без комиссии любом банкомате
Додано: Пон 19 лют, 2024 18:17
Re: Банковские таблицы
По Спорту нужно две колонки. Первая та что есть обычная красная карта своя толкалка 30 тыс и 10 операций. Вторая черная карта которая открывается когда ложиш на депо 30 тыс на 3 мес и получаеш 10% кешбек по спорт магазинам. Там своя толкалка 350 тыс в месяц 249999 в день и 29999 за раз.
СЭПЫ одинаковы
И в таблице у спорта описание не С а 6- опечатка выход СЭП
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:13
Re: Банковские таблицы
дякую
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