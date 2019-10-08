Уряд напрацював законопроєкт, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень.
Дивися повний текст Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні накопичення в Україні.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22
Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні накопичення в Україні.
Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22
Могу со знание дела рассказать гр. Лазерной, что произошло с моими пенсионными накоплениями за 14 лет в банке Аркада. Банк лопнули все накопления сгорели.
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