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Лазебна розповіла, як працюватимуть
обов’язкові пенсійні...

Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22

Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд напрацював законопроєкт, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень.

Дивися повний текст Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні накопичення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22

Могу со знание дела рассказать гр. Лазерной, что произошло с моими пенсионными накоплениями за 14 лет в банке Аркада. Банк лопнули все накопления сгорели.
svzibina
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:36

Щодо банку Аркада

Щодо банку Аркада, то нічого дивного чи особливого, а тим більше несподіваного не сталося. Вирішили на державному рівні "розкрутити" важливість і надійність банку, "попрацювали" 14 років і досить. А якщо серйозно і конкретно, то перш ніж нести гроші в банк, треба вивчити законодавство про банки і знати, що банки мають право банкрутувати, чи покриває Фонд гарантування вкладів ризики, що на 1 рахунку не можна тримати більше ніж 200 тис. кровних грошенят. Отже, дуже просто і без образ.
marihkakhomiak
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