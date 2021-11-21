Уряд напрацював законопроєкт, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень.
Дивися повний текст Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні накопичення в Україні.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22
Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні...
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Дивися повний текст Лазебна розповіла, як працюватимуть обов’язкові пенсійні накопичення в Україні.
Додано: Пон 31 тра, 2021 14:22
Могу со знание дела рассказать гр. Лазерной, что произошло с моими пенсионными накоплениями за 14 лет в банке Аркада. Банк лопнули все накопления сгорели.
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:36
Щодо банку Аркада
Щодо банку Аркада, то нічого дивного чи особливого, а тим більше несподіваного не сталося. Вирішили на державному рівні "розкрутити" важливість і надійність банку, "попрацювали" 14 років і досить. А якщо серйозно і конкретно, то перш ніж нести гроші в банк, треба вивчити законодавство про банки і знати, що банки мають право банкрутувати, чи покриває Фонд гарантування вкладів ризики, що на 1 рахунку не можна тримати більше ніж 200 тис. кровних грошенят. Отже, дуже просто і без образ.
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