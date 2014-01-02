Продам готовые фирмы в Украине

Продаем готовые фирмы, зарегистрированы в Киеве и Киевской области, а так же по всей Украине!
в наличии фирмы (ООО, ТОВ):
- с НДС, без НДС, на едином налоге;
- без деятельности, с деятельностью и оборотом;
- в Киеве и Киевской области;
- в разных областях и городах Украины;
- с Лицензиями;
- не массовые;
- с юр.адресами и обслуживанием.
Покупка-продажа, подписание у нотариуса происходит в г. Киеве!
Обращайтесь, подберем фирму, предоставим всю необходимую информацию для ознакомления, по заказу оперативно сделаем переоформление выбранной фирмы на вас!
Эл.почта: as_nacompany@ukr.net