Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:55

Re: Акції від Райффайзен Банк

Знижки до 40% в АТБ з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/znyzhky-do-4 ... -vid-rayfu
Максимальні знижки діють до 17.03.2026
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 18:57

Re: Акції від Райффайзен Банк

+3 місяці безкоштовно на Getpin при оплаті річної підписки
https://news.finance.ua/ua/3-misyaci-be ... i-pidpysky
Пропозиція діє до 31 грудня 2026
