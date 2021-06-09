Захист персональних даних: які зміни чекають на українців

konsts1174 написав:Dear_Sir
на самом деле не так уж все и сложно. Главное начать давать за спам по голове, как окажется, что и нарушать уже никто не хочет. Частнику этого не потянуть, но как только станет понятно, что защита персональной информации - государственная политика - еще более новый и дивный мир сразу настанет.
Кому вы собрались давать если спам вам идет с сервера в Мюнхене, арендованного анонимным гражданином США, скриптом на питоне, который был залит с VPN Эквадор, например? Срочно высылайте мотоциклы с пулемётами и отряд конной милиции, ага.