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Захист персональних даних: які
зміни чекають на українців

Захист персональних даних: які зміни чекають на українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:16

Re: Захист персональних даних: які зміни чекають на українці

  konsts1174 написав:Т.е. чуваки создают незаконную базу данных.

Если чуваки изначально создают незаконную базу данных то что им какие-то GDPR-ы?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:11

  konsts1174 написав:Dear_Sir на самом деле не так уж все и сложно. Главное начать давать за спам по голове, как окажется, что и нарушать уже никто не хочет. Частнику этого не потянуть, но как только станет понятно, что защита персональной информации - государственная политика - еще более новый и дивный мир сразу настанет.


Кому вы собрались давать если спам вам идет с сервера в Мюнхене, арендованного анонимным гражданином США, скриптом на питоне, который был залит с VPN Эквадор, например? Срочно высылайте мотоциклы с пулемётами и отряд конной милиции, ага. :mrgreen:
Dear_Sir
 
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