Кабінет міністрів України прогнозує, що в 2024 році середня зарплата в Україні виросте до 19,1 тис. грн.
Дивися повний текст Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до 19 тис. грн.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:10
Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до 19 тис. грн.
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:11
..а спрогнозировать ЗП в долл//Евро и пр.. либо - скок будет стоить 1кг хлеба, картохи , 1м3 газа и 1квт єлектрики - правительство в состоянии??.. смісл приводить какие-либо цифры в тугриках, без привязки каким-либо базовым показателям.. ?!!!
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:34
времена когда бокал пива стоил 500 000, уже проходили. похоже скоро ситуация повторится...
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