Кабінет міністрів України прогнозує, що в 2024 році середня зарплата в Україні виросте до 19,1 тис. грн.
Дивися повний текст Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до 19 тис. грн.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 10:10
Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до 19 тис. грн.
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:11
..а спрогнозировать ЗП в долл//Евро и пр.. либо - скок будет стоить 1кг хлеба, картохи , 1м3 газа и 1квт єлектрики - правительство в состоянии??.. смісл приводить какие-либо цифры в тугриках, без привязки каким-либо базовым показателям.. ?!!!
Додано: Чет 10 чер, 2021 10:34
времена когда бокал пива стоил 500 000, уже проходили. похоже скоро ситуация повторится...
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:13
Кто это считал интересно? и как? сложные проценты что ли использовали?
у 2022 році середня зарплата збільшиться на 4,4% (до 15,3 тис. грн),
у 2023-му — на 6,1% (до 17,2 тис. грн), - 15,3+15,3*6,1%= 16,233
у 2024-му — на 5,6% (до 19,1 тис. грн). 17,2+17,2*5,6%= 18,163
Рівень безробіття в ці роки прогнозується на рівні 8,5%, 8% і 7,8% відповідно
Это уже похоже на правду. Все привьются от короны и начнут валить в ЕС
Та и с трудом верится в такие ЗП по Украине в ближайшее время. Особенно после такой аналитики по Киеву:
https://news.finance.ua/ua/news/-/49447 ... u-stolytsi
Так это тут бюджетников нет
Додано: Чет 10 чер, 2021 15:14
значит снизится.
купить на те 19 тыс грн можно будет гораздо меньша, чем сейчас на 15 тыс
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