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Уряд прогнозує зростання середньої
зарплати в Україні до...

Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:10

Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України прогнозує, що в 2024 році середня зарплата в Україні виросте до 19,1 тис. грн.

Дивися повний текст Уряд прогнозує зростання середньої зарплати в Україні до 19 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:11

..а спрогнозировать ЗП в долл//Евро и пр.. либо - скок будет стоить 1кг хлеба, картохи , 1м3 газа и 1квт єлектрики - правительство в состоянии??.. смісл приводить какие-либо цифры в тугриках, без привязки каким-либо базовым показателям.. ?!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:34

времена когда бокал пива стоил 500 000, уже проходили. похоже скоро ситуация повторится... :twisted:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:13

Кто это считал интересно? и как? сложные проценты что ли использовали?

у 2022 році середня зарплата збільшиться на 4,4% (до 15,3 тис. грн),
у 2023-му — на 6,1% (до 17,2 тис. грн), - 15,3+15,3*6,1%= 16,233
у 2024-му — на 5,6% (до 19,1 тис. грн). 17,2+17,2*5,6%= 18,163

Рівень безробіття в ці роки прогнозується на рівні 8,5%, 8% і 7,8% відповідно

Это уже похоже на правду. Все привьются от короны и начнут валить в ЕС


Та и с трудом верится в такие ЗП по Украине в ближайшее время. Особенно после такой аналитики по Киеву:

https://news.finance.ua/ua/news/-/49447 ... u-stolytsi

Так это тут бюджетников нет
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:14

значит снизится.

купить на те 19 тыс грн можно будет гораздо меньша, чем сейчас на 15 тыс
goowean
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