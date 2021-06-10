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НБУ назвав причини сплеску
інфляції в Україні

НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:54

НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Споживча інфляція виявилася вищою за траєкторію прогнозу, оприлюдненого в Інфляційному звіті за квітень 2021 року.

Дивися повний текст НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:54

Причина инфляции - рост цен. Спасибо, КО!
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:58

Цены растут, доллар дешевеет, стремно все это :)
Igorten
 
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