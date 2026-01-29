Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 00:54

  TUR написав:
  ЛАД написав:мобилизацию объявить он так и не решается.

Мобилизацию, объявленную указом №647 от 21.09.2022, он отменить не решается.

Это верно.
Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 05:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами: є поранені
Оновлено 05:11. Четверо людей отримали поранення через російську атаку по Дніпру, повідомив голова ОВА Ганжа. Чотириповерховий житловий будинок частково зруйнований.

"Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - додав він.

Оновлено 05:04. Дорозвідка по крилатих ракетах, але в небі залишається кілька десятків безпілотників, які атакують Дніпро і Білу Церкву.

Оновлено 04:56. Ракета на Київ з боку Обухова та БпЛА курсом на Кропивницький.

Оновлено 04:50. Ракети в районі Білої Церкви та Канева. У Дніпрі чутно звуки вибухів.

Оновлено 04:41. Ракети на Чернігів повз Козелець, Ніжин і Мену. Також велика група БпЛА наближається до Дніпра.

Оновлено 04:32. Кілька ракет летять на Київ зі сходу та півдня.

Оновлено 04:16. Група ракет на Київ, Смілу, Черкаси та Пирятин.

У Дніпрі також атакований промисловий об'єкт, наслідки встановлюють, повідомив керівник ОВА Ганжа.

Оновлено 04:16. Групи крилатих ракет із Одещини курсом на Вінниччину, Кіровоградщину. Ракета на Умань та дрони на Білу Церкву.

У Харкові постраждала транспортна інфраструктура - зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін.

Оновлено 04:05. Групи крилатих ракет повз Вознесенськ курсом на Одещину.

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок - є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Ганжа.

Оновлено 03:55. Ракети з Миколаївщини та Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградщини, Вознесенська та Дніпра.

Оновлено 03:47. Групи крилатих ракет на Херсонщині: повз Горностаївку/Берислав, курсом північно-західним, далі - на Миколаївщину.

Оновлено 03:37. Крилаті ракети та дрони на Синельникове/Дніпро зі сходу. Також дрони на Білу церкву.

Оновлено 03:26. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив про атаку на місто.

"Зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав він.

Також влучання зафіксували у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Терехов.

Оновлено 03:10. Декілька груп БпЛА зі сходу у напрямку Канівського водосховища та Переяслава на Київщині. Також дрони на Пирятин та Дніпро.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 06:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.

Ошибаетесь.
Проводит по полной программе, но использует другие методы для этого.
