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Bitcoin по $20 тисяч: аналітики допустили стрімке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:00
Этих "аналитиков" слушать = верный способ потерять деньги. Дед в начале последней или предпоследней волны этого цикла.
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phantom_systems
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