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Прожитковий мінімум підвищать
у 2,5 раза: як це вплине...

Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:23

  uzlovsasa67 написав:Человек вообще-то пользуется комуналкой но коммуналка почему-то не входит в прожиточный минимум,или государство думает что продукты с магазе жрут сырыми?!

Не входит потому, что "проживальщикам" комуналка компенсируется через субсидии.
_hunter
 
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