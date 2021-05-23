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Прожитковий мінімум підвищать у 2,5 раза: як це вплине...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:23
uzlovsasa67 написав:
Человек вообще-то пользуется комуналкой но коммуналка почему-то не входит в прожиточный минимум,или государство думает что продукты с магазе жрут сырыми?!
Не входит потому, что "проживальщикам" комуналка компенсируется через субсидии.
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