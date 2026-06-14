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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 3373337433753376
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 12:51

  Сибарит написав:Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.

Штучний інтелект це підтверджує:
У середньому стіни забирають до 35% тепла, дах і перекриття — близько 25%, вікна та двері — від 15% до 25%, вентиляція — 10–20%, а підлога — до 15%.

Тобто утеплення однієі стіни - к.к.д. не більше 0,1.

За іншими джерелами через стіни втрачається 30%.
Тобто знову одна стіна - к.к.д. від нуля до 0,1.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 чер, 2026 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:00

  Сибарит написав:
  Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения

З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами.
Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей.
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