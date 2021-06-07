Параметри квартири – один із найважливіших чинників, які впливають на вибір житла
Дивися повний текст Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно сім’ї.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 21:23
Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно...
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Дивися повний текст Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно сім’ї.
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