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Оптимальна площа квартири:
скільки «квадратів» потрібно...

Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:23

Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Параметри квартири – один із найважливіших чинників, які впливають на вибір житла

Дивися повний текст Оптимальна площа квартири: скільки «квадратів» потрібно сім’ї.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:24

так а где цифры по оптимальной площади квартир?...
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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