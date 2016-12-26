RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
длительность перевода
s.w.i.f.t по времени

длительность перевода s.w.i.f.t по времени
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:58

длительность перевода s.w.i.f.t по времени

Добрый день! В прошлый вторник должны были перевести из Нью-Йорка примерно 150 долларов на карточный счет Приватбанка по системе S.W/I.F.T. Перевода пока нет. Напишите пожалуйста, сколько могут идти деньги? То есть, сколько стоит ждать, а потом узнавать? Никаких смсок не было.
С уважением,
Александр
algusev
 
Повідомлень: 5
З нами з: 09.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Получение SWIFT перевода в Украине
NickD1 » Пон 26 гру, 2016 16:59
5 9725
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 15:54
mariamarchenko_28
Какой банк для перевода заграницу AUD
Anonymous » Сер 20 кві, 2011 23:11
4 4765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 кві, 2011 13:15
lllz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32924)
14.06.2021 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.