|
|
длительность перевода s.w.i.f.t по времени
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:58
Добрый день! В прошлый вторник должны были перевести из Нью-Йорка примерно 150 долларов на карточный счет Приватбанка по системе S.W/I.F.T. Перевода пока нет. Напишите пожалуйста, сколько могут идти деньги? То есть, сколько стоит ждать, а потом узнавать? Никаких смсок не было.
С уважением,
Александр
-
algusev
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 09.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|9725
|
|
|4
|4765
|
П'ят 22 кві, 2011 13:15
lllz