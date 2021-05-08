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Судді хочуть ускладнити доступ
до інформації про свої...

Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45

Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...

Пропонуємо до обговорення:
Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свою нерухомість.

Дивися повний текст Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої будинки і квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:45

Так, це ж буквально одразу забезпечить незалежність судової гілки влади
Мудаки
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:45

Може їм ще зарплату підвищити? Суддя районного суду 1 млн зарплати за минулий рік...
bobomats
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:24

Re: Судді хочуть ускладнити доступ до інформації про свої...

Взагалі нормальні судді повинні отримувати високі зарплати. Інакше нормальних там просто не буде.
Інше питання, що потрібна цивілізована Вища Рада Правосуддя, яка нормальних залишить, а мудаків-корупціонерів звільнить. І от оце від нас вже вимагає МВФ. І оце як раз дуже не подобається зеленим клоунам при владі - бо як же це так не буде кишенькового судєйки
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:19

Судді і так закрита каста. Ще обмежте інформацію про їх статки і вони точно стануть незалежними від всіх і вся...
servald2016
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