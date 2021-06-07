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Зеленський пригрозив звільненням чиновникам через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 чер, 2021 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності жорсткої персональної відповідальності чиновників, аж до звільнення, у зв’язку із заборгованістю перед медичними працівниками, які перебувають передовій боротьби з пандемією COVID-19.
Дивися повний текст Зеленський пригрозив звільненням чиновникам через заборгованість перед лікарями
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:56
Спочатку вкатали ковідний фонд в асфальт, а тепер будуть звільняти за невиплати якихось ефеменрних "чиновників"
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