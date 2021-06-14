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Україна може судитися з «Газпромом» за блокування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Україна готова звернутися до органів конкуренції Європейського союзу і подати позов на російський "Газпром" до міжнародного арбітражу через блокування транзиту газу з Центральної Азії.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:02
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ivavictory2107
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03
Но бабла, можно сбить много
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ivavictory2107
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:24
Да это праздник какой-то. Они кроме исков вообще чем-то полезным для страны занимаются?
Токсичность ТМ Нафтогаз зашкаливает.
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yegres
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