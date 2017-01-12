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Етикет банківських депозитів
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:47

Етикет банківських депозитів

Привіт, просто питання про правильний етикет внесення готівки.

Мені давно не доводилося вносити готівку, тому я хочу переконатися, що я роблю це правильно. Кілька останніх разів, коли я вносив готівку, я щойно дав їм своє посвідчення особи для пошуку своєї інформації, а потім вони заповнюють депозитний депозит. Біля входу у них є депозитні квитанції, але я не запам’ятовую свою інформацію і не хочу записувати її для передачі в банк. Чи може касир банку дратуватись за це, чи це досить часто? Мені не доводиться вносити готівку часто, один-два рази на місяць, і банк ніколи не зайнятий.

Дякую!
MichelKesin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:40

  MichelKesin написав:Привіт, просто питання про правильний етикет внесення готівки.

Мені давно не доводилося вносити готівку, тому я хочу переконатися, що я роблю це правильно. Кілька останніх разів, коли я вносив готівку, я щойно дав їм своє посвідчення особи для пошуку своєї інформації, а потім вони заповнюють депозитний депозит. Біля входу у них є депозитні квитанції, але я не запам’ятовую свою інформацію і не хочу записувати її для передачі в банк. Чи може касир банку дратуватись за це, чи це досить часто? Мені не доводиться вносити готівку часто, один-два рази на місяць, і банк ніколи не зайнятий.

Дякую!

0. Не совсем понял, такое ощущение, что это переводилось гугл-тренслейтом.
1. Если кассир "дратується" при внесении денег - это проблема кассира
2. Если операция повторяющаяся - можно взять предыдущую квитанцию с прошлого раза
3. В некоторых банках такую пополняшку делают манагеры, и уже с этой бумажкой клиент идёт в кассу. Но это добавляет времени, особенно если к манагеру (и/или в кассу очередь)
4. В большинстве банков кассиры нормально воспринимают информацию с экрана смартфона клиента (страницы с реквизитами пополнения в приложении). Некоторым хватает даже просто продиктовать номер договора (если там не много знаков)
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