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Етикет банківських депозитів
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:47
Привіт, просто питання про правильний етикет внесення готівки.
Мені давно не доводилося вносити готівку, тому я хочу переконатися, що я роблю це правильно. Кілька останніх разів, коли я вносив готівку, я щойно дав їм своє посвідчення особи для пошуку своєї інформації, а потім вони заповнюють депозитний депозит. Біля входу у них є депозитні квитанції, але я не запам’ятовую свою інформацію і не хочу записувати її для передачі в банк. Чи може касир банку дратуватись за це, чи це досить часто? Мені не доводиться вносити готівку часто, один-два рази на місяць, і банк ніколи не зайнятий.
Дякую!
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MichelKesin
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Додано: Вів 15 чер, 2021 20:40
MichelKesin написав:
Привіт, просто питання про правильний етикет внесення готівки.
Мені давно не доводилося вносити готівку, тому я хочу переконатися, що я роблю це правильно. Кілька останніх разів, коли я вносив готівку, я щойно дав їм своє посвідчення особи для пошуку своєї інформації, а потім вони заповнюють депозитний депозит. Біля входу у них є депозитні квитанції, але я не запам’ятовую свою інформацію і не хочу записувати її для передачі в банк. Чи може касир банку дратуватись за це, чи це досить часто? Мені не доводиться вносити готівку часто, один-два рази на місяць, і банк ніколи не зайнятий.
Дякую!
0. Не совсем понял, такое ощущение, что это переводилось гугл-тренслейтом.
1. Если кассир "дратується" при внесении денег - это проблема кассира
2. Если операция повторяющаяся - можно взять предыдущую квитанцию с прошлого раза
3. В некоторых банках такую пополняшку делают манагеры, и уже с этой бумажкой клиент идёт в кассу. Но это добавляет времени, особенно если к манагеру (и/или в кассу очередь)
4. В большинстве банков кассиры нормально воспринимают информацию с экрана смартфона клиента (страницы с реквизитами пополнения в приложении). Некоторым хватает даже просто продиктовать номер договора (если там не много знаков)
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Додано: Вів 15 чер, 2021 21:37
Вкладчик1234 написав: MichelKesin написав:
Привіт, просто питання про правильний етикет внесення готівки.
Мені давно не доводилося вносити готівку, тому я хочу переконатися, що я роблю це правильно. Кілька останніх разів, коли я вносив готівку, я щойно дав їм своє посвідчення особи для пошуку своєї інформації, а потім вони заповнюють депозитний депозит. Біля входу у них є депозитні квитанції, але я не запам’ятовую свою інформацію і не хочу записувати її для передачі в банк. Чи може касир банку дратуватись за це, чи це досить часто? Мені не доводиться вносити готівку часто, один-два рази на місяць, і банк ніколи не зайнятий.
Дякую!
0. Не совсем понял, такое ощущение, что это переводилось гугл-тренслейтом.
1. Если кассир "дратується" при внесении денег - это проблема кассира
2. Если операция повторяющаяся - можно взять предыдущую квитанцию с прошлого раза
3. В некоторых банках такую пополняшку делают манагеры, и уже с этой бумажкой клиент идёт в кассу. Но это добавляет времени, особенно если к манагеру (и/или в кассу очередь)
4. В большинстве банков кассиры нормально воспринимают информацию с экрана смартфона клиента (страницы с реквизитами пополнения в приложении). Некоторым хватает даже просто продиктовать номер договора (если там не много знаков)
Очевидно, что транслейт.Но зачем?!
Сегодняшная регистрация.Может бот какой?Алгоритмы отрабатывает.
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Bolt
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:20
Как вариант возможно иностранец, который тут учится.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:28
Bolt написав:
Очевидно, что транслейт.Но зачем?!
Сегодняшная регистрация.Может бот какой?Алгоритмы отрабатывает.
Модераторы ж пропустили сообщение. Я думал, они могут отличить робота от человека
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Вкладчик1234
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