Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:20

hxbbgaf написав: Faceless написав: hxbbgaf написав: Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5% Их надо сдать и положить на специальный счет в банке, заплатить 5%

Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов. Но это только в том случае, если сумма этих наличных или строимость драгметаллов не может быть объяснена официальными источниками доходов.

За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено? За какой период и чьи доходы для этого будут учитываться? Вот Гетманцев дал денег маме и она скупила полмира, народу, как я понимаю, так нельзя, твои личные расходы не должны превышать доходы? Подарить пачку баксов родители ребенку не могут - им запрещено?

Могут, есть такое понятие как дарственная, почему нет.По идее доходы за любой период, абы были понятны источники. Это на самом деле дает достаточный зазор: можно смело под источник сбережений засчитывать все официальные доходы брутто, будто с них ничего не тратилось, а все шло в сбережения, по крайней мере пока все трактуется таким образом.Актуален вопрос курсовых разниц, это да. Ну потому желательно таки было всегда сохранять квитанции по валютообмену, покупке металлов, и проч. Тут порядок оценки действительно пока непонятен.Вы так переживаете, будто золота накупили на сумму больше, чем суммарно официально заработали за всю жизнь