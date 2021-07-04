Рада схвалила податкову амністію для українців

Alex2007 написав:
Такое впечатление что пара человек здесь из какой-то совсем параллельной Украины где всё устроено абсолютно иначе ...
Абсолютно так и есть..их здесь двое(не будем тыкать пальцами-кто и так многие знают).Такое впечатление,что они участвуют в в написании всех дегенеративных законов от власти за последние 10 лет,а потом здесь "накидывают гав..о на вентилятор"и самонаслаждаются своим "величием"знания темы!"....они то плачут,то смеются,то щетинятся как-ёж.Они гады, над нами издеваются! Ну сумасшедшие, что возьмешь!"