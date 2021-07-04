RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:25

  Alex2007 написав:Такое впечатление что пара человек здесь из какой-то совсем параллельной Украины где всё устроено абсолютно иначе ...
Абсолютно так и есть..их здесь двое(не будем тыкать пальцами-кто и так многие знают).Такое впечатление,что они участвуют в в написании всех дегенеративных законов от власти за последние 10 лет,а потом здесь "накидывают гав..о на вентилятор"и самонаслаждаются своим "величием"знания темы!"....они то плачут,то смеются,то щетинятся как-ёж.Они гады, над нами издеваются! Ну сумасшедшие, что возьмешь!" :P
chumakcm1430
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 27.08.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат назвав кількість українців за межею бідності
R2 » Нед 04 лип, 2021 20:19
5 377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 14:51
Scotch
Більшість українців не хочуть їздити на одному авто... 1, 2
R2 » Нед 04 лип, 2021 13:07
10 655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 14:39
andriyzhagun
49% українців готові повністю відмовитися від готівки...
R2 » Нед 04 лип, 2021 23:15
0 154
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лип, 2021 23:15
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2084)
05.07.2021 15:35
ПУМБ (33149)
05.07.2021 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.