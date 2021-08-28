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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:08

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:37

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Утвердили порядок подачи декларации

https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/71482
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45

  Scholar написав:Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text

Так а наличку же не нужно декларировать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:50

  BIGor написав:
  Scholar написав:Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text

Так а наличку же не нужно декларировать.

Хорошая шутка :lol:
Вон, в соседней новости Інфографіка:
https://news.finance.ua/ua/news/-/49941 ... klaratsiyi
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:54

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text

Так а наличку же не нужно декларировать.

Хорошая шутка :lol:
Вон, в соседней новости Інфографіка:
https://news.finance.ua/ua/news/-/49941 ... klaratsiyi

Написано для кого черным по белому - іноземна валюта - крім коштів у готівковій формі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:03

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Так а наличку же не нужно декларировать.

Хорошая шутка :lol:
Вон, в соседней новости Інфографіка:
https://news.finance.ua/ua/news/-/49941 ... klaratsiyi

Написано для кого черным по белому - іноземна валюта - крім коштів у готівковій формі.

Ну так псать нужно было, что разговор про валютную наличку. По причине отсутствия подтверждающих документов -- она считается гривневой наличкой. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:09

  BIGor написав:
  Scholar написав:Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text

Так а наличку же не нужно декларировать.


Точнее нельзя наличку. Нужно отнести в банк
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:50

  _hunter написав:
  BIGor написав:Написано для кого черным по белому - іноземна валюта - крім коштів у готівковій формі.

Ну так псать нужно было, что разговор про валютную наличку. По причине отсутствия подтверждающих документов -- она считается гривневой наличкой. :lol:

А где это прописано? А если есть документ про покупку валюты - что тогда это меняет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:51

  Scholar написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:Приняли порядок открытия спецсчетов для внесения налички. Требуют для финмона показать источники. Интересно, как это будет работать на практике

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text

Так а наличку же не нужно декларировать.


Точнее нельзя наличку. Нужно отнести в банк

Так нельзя, или нужно отнести? А если наличка легальная? Нужно все равно нести все что свыше 400 000 грн? А если в валюте, по какому курсу пересчитывать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:59

  BIGor написав:Так нельзя, или нужно отнести? А если наличка легальная? Нужно все равно нести все что свыше 400 000 грн? А если в валюте, по какому курсу пересчитывать?

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
там є посилання на думки екпертів ТСН, висновок, несіть все, що вище 400 тис гриваса в банк і платіть %%%%
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