Зохран Мамдани , избранный мэр Нью-Йорка, одержал убедительную победу над бывшим губернатором Эндрю Куомо. После подсчёта более 97% голосов Мамдани получил больше голосов – не менее 1,03 миллиона – чем все остальные кандидаты вместе взятые, включая Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.
Ваш восторг, я так понимаю, вызван словом "социалист"? Я не сторонник таких персонажей, так что поздравления можете оставить себе.
Не надо мне приписывать то, чего нет. По этому поводу никакого восторга не испытываю. Как-то НЙ и его мэр от меня очень далеко и от результатов этих выборов мне ни холодно, ни жарко. Мне как-то ближе проблемы Украины и, в частности, Харькова, связанные с войной и возможной холодной зимой. Это просто по поводу более трезвых оценок разных проблем. В частности о том, что я процитировал 2 дня назад в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5904942#p5904942. Этот пост сейчас как раз перед поздравлением. А по конкретному поводу Мамдани посмотрим, что он будет делать реально. О персонаже я вообще судить не могу - практически ничего о нём не знаю.
Бредни автора. Ии модель. На него влияет та информация которую он анализирует. Грубо говоря если давать анализировать аморальный и не этический контент ИИ будет себя вести в полном соответствии.
Эта история мне напоминает вечные муки педагогов почему из детей вырастают воры, маньяки, насильники, убийцы, наркоманы и т.д. банальный анализ среды в которой растет ребенок даёт ответ на этот вопрос. Чем кормят растущий мозг такой и результат на выходе. Ребенок не рождается ни гением ни убийцей. Их такими делает среда. В доподрастковом возрасте практически отсутствует преступность, потому что влияние среды минимально. В подростковом возрасте наоборот падает влияние родителей и усиливается влияние среды.
Может быть в 22 веке люди обратят внимание на среду и получат ключ к решению многих проблем морально-этического плана.
Периодически общаюсь с grok. Раньше я просто что то спрашивал но получал тонны мусора. Теперь я сам задаю литературу, им быстро ее обрабатывает и далее получается диалог по делу. Попытки "налить воды" сразу же пресекаю.