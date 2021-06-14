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Нацкомісія з тарифів збільшила граничні максимальні ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів збільшила граничні максимальні ціни на енергоринку
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R2
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Додано: Сер 16 чер, 2021 13:39
ждем 2, 65 за квт/час
как-то же надо оплачивать "зеленый тариф"
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valk77
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