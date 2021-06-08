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Банкіри очікують від НБУ підвищення облікової ставки до 8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
За прогнозом банкірів, НБУ підвищить облікову ставку в зв'язку з ростом інфляції вище прогнозу.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 10:51
Депозиты вверх ? Недвига вниз ?
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spekulant
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Додано: Чет 17 чер, 2021 11:34
spekulant написав:
Депозиты вверх ? Недвига вниз ?
Первое возможно, второе нет))
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mvi
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