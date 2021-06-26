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У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:45

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  Gastarbaiter написав:- огурцы грунтовые 4,19 злотых/кг

Как говорится "что и требовалось доказать":
4,19 * 7,20 в харьковском Money24 = 30 гривен за кило.
  Gastarbaiter написав:Курс какой там сейчас? 7,20-7,30 примерно?

Чуть упал в некоторых обменках, продажа была 7,35 на прошлой неделе. Посмотрел курс в волынской тезке - там 7,17 в Вишневе.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:48

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  sequence написав:Европа не принимает "крученные" огурцы
Балувани гали в этой Европе. Его ж наоборот законверсировать и потом на новый год под вудку или шнапс.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Европа не принимает "крученные" огурцы
Балувани гали в этой Европе. Его ж наоборот законверсировать и потом на новый год под вудку или шнапс.

да не то шо балувани. Так понял, что проблема в автоматической сортировке или упаковке, мол, цилиндрические дешевле по логистике.
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