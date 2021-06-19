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Порошенко отримав понад 600 тисяч процентів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Лідер партії “Європейська солідарність”, експрезидент Петро Порошенко отримав 603,1 тис. гривень процентів від Міжнародного інвестиційного банку.
Дивися повний текст Порошенко отримав понад ₴600 тисяч процентів від Міжнародного інвестбанку
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:47
А на что живет бубачка? По прежнему скрывает доходы от налогов?
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mvi
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