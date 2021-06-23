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Україна уклала новий контракт
щодо постачання COVID-вакцини

Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:56

Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Sinovac поставить в Україну ще 5,325 млн доз вакцини Coronavac від коронавірусу.

Дивися повний текст Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакцини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:02

и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу
escape2015
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:05

  escape2015 написав:и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу


Ладно хоть пересечь границу - от наспех сделанных вакцин, применяемых в жару и без предварительного тестирования на уровень антител, вообще побочку такую можно схватить, что ехать уже никуда не захочется, или вообще никуда уже ехать не нужно будет :)

Вакцины эти все экспериментальные, они нормально не доработаны и прошли все этапы проверки, не зря официально производители вакцин сняли с себя всю ответственность за их применение

Вон даже ученые вирусологи-эпидемиологи говорят очень неоднозначные вещи на эту тему, хотя подозреваю что фарм-корпорации покупают мнения и официальную позицию спецов, озвучиваемые в широком инфо-пространстве и СМИ

pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:17

Ну на цэ нормальна вакцинa, сертифицирована в Кiтаe.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:49

  escape2015 написав:и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу

ВООЗ вже схвалив вакцину Coronavac для екстреного використання. Можливо скоро і ЄС її дозволить. Бо Файзер для масової вакцинації українцям ще довго не світить. Хоча тим хто заїжджає в Польщу, там же на кордоні можна всього за 115 злотих вакцинуватися будь якою схваленою в ЄС вакциною, в т.ч. однодозовою Джонсон, і спокійно подорожувати Європою. )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:30

Re: Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакц

  NetSerpent написав:в т.ч. однодозовою Джонсон, і спокійно подорожувати Європою. )))
ну то счастье вообще то только заробитчанам и студентам... а не туристам. А Coronavac ...откаты получили надо же куда то списать..Разрешите людям за ДЕНЬГИ вакцинироваться нормальной вакциной типа Модерна или Пфайзер...ведь много людей хотят вакцинироваться но не этим бесплатным индо-китайским дерьмом...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:31

еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents -
какой откат "коронованным агентам"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:33

  escape2015 написав:и при этом ЕС так и не признал эту вакцину. А наши власти делят людей на лохов и избранных, вкалывая лохам вакцину, с которой нельзя пересечь границу

Є лохи та нєлохи. Нєлохам - пфайзер, конверти по $20.000, відкати від великого крадівництва. Лохам - дорожча комуналка на 50% та сіновак у дупу.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:39

Re: Україна уклала новий контракт щодо постачання COVID-вакц

  NetSerpent написав:Хоча тим хто заїжджає в Польщу, там же на кордоні можна всього за 115 злотих вакцинуватися будь якою схваленою в ЄС вакциною, в т.ч. однодозовою Джонсон, і спокійно подорожувати Європою. )))

Откуда информация? И вроде ж не пускают в Польшу туристов, по крайне мере пока. Даже уже вакцинированных.
vitaliy_berdinskikh
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