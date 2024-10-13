Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04
Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:08
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:15
Да,что то зажимают,опомнились...
А вот чуть выше дискуссия по портмоне. Ограничения по сумме,коммис...
Я по iban с моно на icu отправляю,вроде норм.
Или я чего-то ещё не вижу? Какая то засада?
Додано: Чет 04 чер, 2026 20:41
Re: Ринок ОВДП
А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
Додано: Чет 04 чер, 2026 20:58
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:39
Яким буде курс - дійсно, знають не тільки лиш всі, але для себе можна оцінити ризики настання такого чи іначого курсу. Детально розписано мій погляд тут:
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:23
А чого грейс 1 місяць, а не 2? От відкрили ви вчора кредитку і до 04.08 ви в грейсі.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:52
Якщо чекати 04.08, то прийдеться ще і 100. Грн за обслуговування заплатити. Якщо паперів 10, а щоб саме ними ще і загаситись, а це треба достроково спродаватися, то буде мінус. Так що або своїми гаситися, або якщо кл дозволяє, ще докуповувати, щоб хоча би перекрити обслуговування і трошка заробити.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:04
70k - мінімальний КЛ, щоб заробити на FIX (ICU) не менше 1000 грн "чистими" (після всіх комісій при купівлі та РКО) за 2 міс пільгового періоду.
Додано: Суб 06 чер, 2026 16:15
Re: Ринок ОВДП
Вчора ІКУ надіслав огляд, є цікаві моменти:
"Українська економіка вкотре продемонструвала безпрецедентну резистентність до масованих блекаутів на початку року, однак потенціал її зростання в середньостроковій перспективі залишається досить обмеженим. Приватне споживання домогосподарств знову підтвердило свій статус основної опори економічного зростання, додаткову підтримку забезпечили державні інвестиції у військові проєкти. Проте міцність цих двох складових потроху буде послаблюватися, тож ми прогнозуємо зростання реального ВВП цьогоріч менш ніж на 1%.
Криза на Близькому Сході стала ключовою подією для світової економіки, вона швидко вплинула на споживчі ціни через первинні та вторинні ефекти. Стійкий дезінфляційний тренд в Україні різко розвернувся, тож ми зараз очікуємо, що інфляція наприкінці року становитиме 9-10%. Це значне погіршення порівняно з нашими попередніми прогнозами на рівні близько 7%. Ми вважаємо, що жорсткість монетарної політики на сьогодні є достатньою для того, щоб знівелювати ризики тимчасового зростання інфляційного тиску, тож імовірність підвищення облікової ставки до кінця року, на нашу думку, все ще не перевищує 50%.
Міністерство фінансів активно пожинає плоди від здешевлення вартості внутрішнього фондування після того, як зробило кілька агресивних кроків зі зниження дохідності на первинному ринку ще до розгортання іранської війни. Історія із зовнішніми рахунками залишається незмінною вже кілька років поспіль: ми й далі вважаємо, що значний дефіцит поточного рахунку створює суттєві ризики в середньостроковій перспективі, однак він не створює значних негайних викликів завдяки достатньому зовнішньому фінансуванню. Затвердження кредиту підтримки України (USL) Європейським Союзом – це значне полегшення, адже уможливлює для Міністерства фінансів повне покриття дефіциту бюджету, а для НБУ – збереження резервів на рівні $50-60 млрд. Ми не маємо сумнівів, що владні інститути докладуть належних зусиль для впровадження реформ, передбачених програмою МВФ та позикою USL.
Значне зростання дисбалансів на валютному ринку від початку року викликає занепокоєння та, ймовірно, спонукає НБУ дещо прискорити темпи послаблення гривні. Зважаючи на це, ми переглянули наш прогноз обмінного курсу наприкінці 2026 року до рівня 45.8 грн/дол.
Дефіцит бюджету у 2026 році буде повністю перекритий зовнішньою фінансовою допомогою, і Міністерство фінансів зможе скоротити внутрішній борг уперше від початку повномасштабної війни. Як і в попередніх звітах та прогнозах, ми припускаємо, що безпекові ризики не зміняться принципово в середньостроковій перспективі – мирна угода не буде підписана, але й нових територіальних здобутків ворог не матиме."
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