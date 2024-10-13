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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1158115911601161
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04

  dr_bastm написав:Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку 8)

Да, долгие получше, конечно. Если кредит гасить только с их купонов и погашения, банк куда больше заработает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:08

  dr_bastm написав:Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку 8)


104 грн, але все одно це ні про що. Тільки годувати комісіями інших
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:15

Да,что то зажимают,опомнились...
А вот чуть выше дискуссия по портмоне. Ограничения по сумме,коммис...
Я по iban с моно на icu отправляю,вроде норм.
Или я чего-то ещё не вижу? Какая то засада?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 20:41

Re: Ринок ОВДП

А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 20:58

  ihorsic написав:А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...

Какого именно роста? Где можно прочитать какой рост будет к 2029 году? Точнее, я понимаю где, но интересно было бы раньше 2029 года :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:39

  ihorsic написав:А яка перспектива довгих гривневих ОВДП в перспективі такого росту долярчика...

Яким буде курс - дійсно, знають не тільки лиш всі, але для себе можна оцінити ризики настання такого чи іначого курсу. Детально розписано мій погляд тут:

  won написав:69 грн/$ - це для бу (беззбитку) в номіналі, і це ще навіть без врахування інфляції, але я вважаю такий варіант (вихід в нуль через три роки) абсолютно недопустимим брати за основу в інвестуванні в боргові цінні папери, не кажучи вже про вихід в мінус.
Лише прибуток, і не просто прибуток, а з премією за ризик.

Максимально прийнятний курс, щоб гривневі мали сенс - 56 грн/$ через три роки (це приблизно чистих 8% річних на кожен рік від доларового беззбитку) - це мінімально прийнятна винагорода за ризик перебування в гривневих в порівнянні з валютними. Але, на жаль, 56 дуже імовірно що не буде через три роки, а буде вище, тому гривневі овдп - не ок на такий довгий термін.
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:23

  THB написав:Втулили мне сегодня по телефону Сенсовскую кредитку АТБ.Не очень хотелось,но уговорила.Купил через Дию десяток облигаций в ICU. Итог:Сенс с Дией насчитали общий коммис 0.7%. А с учётом бесплатности грейса в 1 месяц получается полное фуфло. Может надо другую кредитку? Или не надо Сенс вообще? ))

А чого грейс 1 місяць, а не 2? От відкрили ви вчора кредитку і до 04.08 ви в грейсі.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:52

  spiridonwot написав:
  THB написав:Втулили мне сегодня по телефону Сенсовскую кредитку АТБ.Не очень хотелось,но уговорила.Купил через Дию десяток облигаций в ICU. Итог:Сенс с Дией насчитали общий коммис 0.7%. А с учётом бесплатности грейса в 1 месяц получается полное фуфло. Может надо другую кредитку? Или не надо Сенс вообще? ))

А чого грейс 1 місяць, а не 2? От відкрили ви вчора кредитку і до 04.08 ви в грейсі.

Якщо чекати 04.08, то прийдеться ще і 100. Грн за обслуговування заплатити. Якщо паперів 10, а щоб саме ними ще і загаситись, а це треба достроково спродаватися, то буде мінус. Так що або своїми гаситися, або якщо кл дозволяє, ще докуповувати, щоб хоча би перекрити обслуговування і трошка заробити.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:04

  Ой+ написав:
  spiridonwot написав:
  THB написав:Втулили мне сегодня по телефону Сенсовскую кредитку АТБ.Не очень хотелось,но уговорила.Купил через Дию десяток облигаций в ICU. Итог:Сенс с Дией насчитали общий коммис 0.7%. А с учётом бесплатности грейса в 1 месяц получается полное фуфло. Может надо другую кредитку? Или не надо Сенс вообще? ))

А чого грейс 1 місяць, а не 2? От відкрили ви вчора кредитку і до 04.08 ви в грейсі.

Якщо чекати 04.08, то прийдеться ще і 100. Грн за обслуговування заплатити. Якщо паперів 10, а щоб саме ними ще і загаситись, а це треба достроково спродаватися, то буде мінус. Так що або своїми гаситися, або якщо кл дозволяє, ще докуповувати, щоб хоча би перекрити обслуговування і трошка заробити.


70k - мінімальний КЛ, щоб заробити на FIX (ICU) не менше 1000 грн "чистими" (після всіх комісій при купівлі та РКО) за 2 міс пільгового періоду.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 16:15

Re: Ринок ОВДП

Вчора ІКУ надіслав огляд, є цікаві моменти:
"Українська економіка вкотре продемонструвала безпрецедентну резистентність до масованих блекаутів на початку року, однак потенціал її зростання в середньостроковій перспективі залишається досить обмеженим. Приватне споживання домогосподарств знову підтвердило свій статус основної опори економічного зростання, додаткову підтримку забезпечили державні інвестиції у військові проєкти. Проте міцність цих двох складових потроху буде послаблюватися, тож ми прогнозуємо зростання реального ВВП цьогоріч менш ніж на 1%.

Криза на Близькому Сході стала ключовою подією для світової економіки, вона швидко вплинула на споживчі ціни через первинні та вторинні ефекти. Стійкий дезінфляційний тренд в Україні різко розвернувся, тож ми зараз очікуємо, що інфляція наприкінці року становитиме 9-10%. Це значне погіршення порівняно з нашими попередніми прогнозами на рівні близько 7%. Ми вважаємо, що жорсткість монетарної політики на сьогодні є достатньою для того, щоб знівелювати ризики тимчасового зростання інфляційного тиску, тож імовірність підвищення облікової ставки до кінця року, на нашу думку, все ще не перевищує 50%.

Міністерство фінансів активно пожинає плоди від здешевлення вартості внутрішнього фондування після того, як зробило кілька агресивних кроків зі зниження дохідності на первинному ринку ще до розгортання іранської війни. Історія із зовнішніми рахунками залишається незмінною вже кілька років поспіль: ми й далі вважаємо, що значний дефіцит поточного рахунку створює суттєві ризики в середньостроковій перспективі, однак він не створює значних негайних викликів завдяки достатньому зовнішньому фінансуванню. Затвердження кредиту підтримки України (USL) Європейським Союзом – це значне полегшення, адже уможливлює для Міністерства фінансів повне покриття дефіциту бюджету, а для НБУ – збереження резервів на рівні $50-60 млрд. Ми не маємо сумнівів, що владні інститути докладуть належних зусиль для впровадження реформ, передбачених програмою МВФ та позикою USL.

Значне зростання дисбалансів на валютному ринку від початку року викликає занепокоєння та, ймовірно, спонукає НБУ дещо прискорити темпи послаблення гривні. Зважаючи на це, ми переглянули наш прогноз обмінного курсу наприкінці 2026 року до рівня 45.8 грн/дол.

Дефіцит бюджету у 2026 році буде повністю перекритий зовнішньою фінансовою допомогою, і Міністерство фінансів зможе скоротити внутрішній борг уперше від початку повномасштабної війни. Як і в попередніх звітах та прогнозах, ми припускаємо, що безпекові ризики не зміняться принципово в середньостроковій перспективі – мирна угода не буде підписана, але й нових територіальних здобутків ворог не матиме."
VASH
 
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