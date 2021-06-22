Держава планує виділити понад 40 млрд грн на оновлення...
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jeetareest написав:Укравтодор уже обработали, вгоняя страну в еще большие долги, и об это в статье написано и разжевано https://nep.com.ua/yevrobondy-ukravtodo ... sti-vlady/ теперь и за укрзализныцю возьмутся. Сейчас за госденьги оновят составы, а потом продадут ее с потрохами
Зашёл почитать, это новая платформа какая-то? Интересно. Довольно доходчиво написано и интересно. Нажал кнопку, проверю что дальше будет.