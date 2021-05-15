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Rozetka готується до виходу
на ринок однієї з країн Азії

Rozetka готується до виходу на ринок однієї з країн Азії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:16

Rozetka готується до виходу на ринок однієї з країн Азії

Пропонуємо до обговорення:
Український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka планує працювати на ринку Узбекистану.

Дивися повний текст Rozetka готується до виходу на ринок однієї з країн Азії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:16

С чем Розетка выйдет на на рынок Узбекистана? Китайским товаром, но будет продавать его дорого?
Или будет как Новая почта: в Украине услуги предоставляет очень дорого, а посылки с Китая доставляет почти бесплатно.
zloy_ukr
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