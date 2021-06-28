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Більш ніж третина українців
вважають, що закон про...

Більш ніж третина українців вважають, що закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:06

Большинство украинцев считает этот закон дешёвой показухой...
Scotch
 
Повідомлень: 879
З нами з: 01.08.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 110 раз.
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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