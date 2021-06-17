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Україна вийшла на
фінальний етап запуску...

Україна вийшла на фінальний етап запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:57

  _hunter написав:От 3х до 5ти, вроде -- и, скорее всего, пожизненный запрет на въезд в ЕС/US.

Я вас умоляю, даже не смешно.
Будут продавать настоящие сертификаты, только без прививок. Или укололи китайскую бормотуху, а написали пфайзер, за отдельные деньги.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:50

Головне, що депутатів провакцинували Файзером. А простим смертним навіщо їхати за кордон? Хай сидять вдома і голосують за ЗекоМанду.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:55

США
- вакцинировали всех кто хотел до мая 2021. Раздали картонные карточки в которых нет ни подписей, ни печатей, ни одного защитного элемента. Единой базы вакцин так и не создали. Электронных сертификатов нет и не предвидится.

Украина
- вакцинировали 1.3%, но есть приложуха, на смартфоне, модно-молодежно, полный дижитал.


...у кого какие приоритеты.
Dear_Sir
 
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