В Україні на балансі держави залишилося лише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів.
Дивися повний текст На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10 мільйонів – міністр агрополітики.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:09
На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10...
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Дивися повний текст На балансі держави залишилося 750 тисяч га землі з 10 мільйонів – міністр агрополітики.
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:09
В Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из бывших 10 миллионов.
То есть, 92,5% разворовали.
Ну и где посадки с конфискациями незаконно захваченных государственных активов? Констатировать очевидное любой нелох может.
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