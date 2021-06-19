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Зрошення земель збільшить
ВВП країни майже на 8,8...

Зрошення земель збільшить ВВП країни майже на 8,8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:10

Зрошення земель збільшить ВВП країни майже на 8,8...

Пропонуємо до обговорення:
Забезпечення поливу всієї площі зрошувальних земель дозволило б збільшити обсяги виробництва сільгосппродукції та ВВП країни більш як на 0,2%, або майже 8,8 млрд грн.

Дивися повний текст Зрошення земель збільшить ВВП країни майже на ₴8,8 мільярда – Рахункова палата.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:10

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