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Зеленський підписав закон,
який дозволяє ремонт...

Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:45

Я так понимаю не те люди тендера выигрывают :)
Igorten
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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