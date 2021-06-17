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Гетманцев розповів, чи
скористається податковою амністією

Гетманцев розповів, чи скористається податковою амністією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:28

Гетманцев розповів, чи скористається податковою амністією

Пропонуємо до обговорення:
Нардеп від "Слуги народу" та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми "Перші особи" відповів, чи скористається податковою амністією. Окрім цього, пояснив, чого очікувати від закону.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи скористається податковою амністією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:28

Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику - тут все сказано.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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