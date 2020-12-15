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Повноваження інспекторів
із паркування розширять

Повноваження інспекторів із паркування розширять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:47

Повноваження інспекторів із паркування розширять

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №4594.

Дивися повний текст Повноваження інспекторів із паркування розширять.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:47

Правильно. Во всем мире это делают инспектора по парковке. Тикет под лобовое и вперед.
P.S. Паркингов больше хотелось бы тоже
fishman
 
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